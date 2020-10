La Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” ha, da alcuni anni, avviato un progetto di riordino delle collezioni e del materiale custodito in magazzino: si tratta di un progetto impegnativo e lungo, poiché la nostra biblioteca possiede moltissimo materiale che prevede il riordino, la revisione e la catalogazione.

Alla fine del 2019, tramite la partecipazione ad un bando, è stato assegnato dalla Regione Piemonte un contributo nell’ambito per la “Promozione della conservazione e della valorizzazione dei beni librari e delle stampe di interesse culturale”: il progetto della Biblioteca, dal titolo “Coloriamo il grigio di Tortona”, prevedeva il riordino, la revisione e la catalogazione in SBN Web dei periodici e della raccolta di documentazione non convenzionale di tipo storico-locale. Quella della Biblioteca Civica di Tortona è una vasta collezione miscellanea composta da documenti databili da inizio ‘900 ad oggi, con maggior consistenza di materiale tra anni Quaranta e Settanta, che la Biblioteca raccoglie, conserva e utilizza da lungo tempo e che riguarda la storia locale, usi, avvenimenti, personalità, eventi laici e di carattere religioso, politica di Tortona e del territorio. L’iniziativa aveva per oggetto la riorganizzazione complessiva dei periodici e del fondo mediante il riordino, la catalogazione in SBN Web secondo le linee guida dettate dagli enti preposti alla tutela e dalle strutture internazionali (IFLA), la revisione delle immissioni in SBN precedenti, l’inventariazione del materiale non a stampa e altre azioni necessarie alla sua conservazione, consultazione e valorizzazione.

Inaspettatamente, l’apertura dei fascicoli ha portato alla luce, oltre alla letteratura non convenzionale, numerosi numeri sciolti di periodici locali. Alla luce dell’interesse di questo materiale che avrà una valenza storica per tutto il territorio del sistema, è stato possibile revisionare le raccolte dei periodici già possedute ma molto lacunose, e completarle in alcuni casi con la totalità dei numeri, creando così un patrimonio di storia e cultura locale condivisibile e fruibile da tutto il sistema bibliotecario: in effetti, alcuni periodici sono posseduti solo dalla biblioteca cittadina.

A fine agosto si è concluso questo primo lotto e ora tutto il materiale è stato inserito sull’OPAC ed è possibile reperirlo sul sito www.librinlinea.it. La cosiddetta “letteratura grigia”, invece, per il momento è stata solo suddivisa per aree tematiche, poiché il finanziamento ottenuto non ha coperto l’intera somma necessaria a completare tutto il progetto, ma l’intenzione è poter continuare e portarlo a termine, nella certezza che anche questo materiale possa arricchire notevolmente il patrimonio librario della biblioteca ed essere a disposizione non solo di Tortona, ma di tutto il territorio afferente al suo Sistema Bibliotecario.