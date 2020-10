E’ in corso l’avviso pubblico che consente a tutti di contribuire all’illuminazione natalizia della nostra città. Il progetto prevede, oltre alle tradizionali luminarie lungo le vie del centro, installazioni luminose a tema natalizio tridimensionali e di grande effetto e dimensioni.

Con questo strumento l’Amministrazione Comunale sta cercando di ampliare la dotazione di risorse economiche necessarie a conferire alla nostra città, in occasione delle prossime festività natalizie, un’immagine suggestiva e dinamica per i cittadini che la vivono e più vivace ed attrattiva per i visitatori che ci si prefigge di attirare.

Insieme al tradizionale contributo degli operatori commerciali e alle risorse proprie dell’Ente, l’avviso consente una partecipazione diversificata in modo da permettere proprio a tutti, dalle aziende medio-grandi, alle ditte individuali, ai professionisti, agli uffici e ai semplici cittadini, di dare il proprio contributo – piccolo o grande che sia – a fare del Natale tortonese un Natale sfavillante.

Sono tre le forme di sponsorizzazione economica previste: “sostenitore” con offerta minima di 100 euro; “sponsor” offerta minima 1.000 euro; “main sponsor” offerta minima 10.000 euro (i dettagli sono riportati nell’avviso reperibile sul sito web del comune).

La presenza di tutti gli sponsor sarà segnalata con la pubblicazione sul materiale promozionale dell’iniziativa oltre che nei comunicati stampa e in ogni altra forma possibile.

La scadenza formale è fissata per venerdì 9 ottobre ma l’avviso è stato predisposto per consentire anche partecipazioni tardive.

Se l’evoluzione della pandemia da COVID-19 lo consentirà, saranno realizzati anche momenti di animazione itinerante che non determinano assembramenti.

Il Natale offre quindi un’occasione, questa volta piacevole, per una nuova manifestazione di solidarietà da parte dei cittadini tortonesi che hanno dimostrato già la loro grande sensibilità in occasione dei tragici momenti della primavera scorsa.

L’auspicio è che anche questa volta si riesca davvero a cogliere la partecipazione di tutti dimostrando così di voler scommettere sulla ripresa del nostro territorio.