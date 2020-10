Troppo bello per sperare che Tortona possa continuare ad essere un’isola felice per il Covid e che l’inizio della scuola possa essere passato indenne: la prima notizia anche se non dovrebbe essere grave arriva proprio dalla scuola.

L’Istituto Comprensivo Tortona A ha comunicato un caso di positività al COVID-19 in una classe della scuola secondaria di primo grado “Luca Valenziano”, si tratta di un insegnante non residente a Tortona.

La dirigenza dell’Istituto ha già proceduto ad effettuare le opportune comunicazioni alle autorità sanitarie e, nel rispetto dei protocolli approntati dall’Istituto Superiore di Sanità, ha disposto la sanificazione dei locali frequentati dall’insegnante, che si svolgerà nella mattinata di lunedì 5 ottobre.

Da martedì, salvo ulteriori disposizioni da parte dell’Asl gli alunni dovrebbero rientrare regolarmente a scuola.

Per consentire queste operazioni gli alunni della classe interessata resteranno a casa domani, lunedì 5 ottobre, svolgendo didattica a distanza, per rientrare regolarmente a scuola da martedì.

“Sappiamo bene che l’emergenza sanitaria non è finita – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – e che episodi come questo possono verificarsi. La scuola ha applicato i protocolli previsti e riteniamo che la situazione sia attualmente sotto controllo”.

Nei giorni scorsi si era anche verificato un caso di febbre ad una studentessa di una scuola superiore di Tortona ma i successivi accertamenti hanno accertamenti hanno smentito si trattasse di Civid. Il dirigente scolastico da noi interpellato ha confermato che all’interno dell’Istituto non sono stati registrati casi di Civid.