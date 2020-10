Ricerca per:

E’ accaduto a Daniele Sciarabba di Tortona titolare di Yocrì la yogurteria in piazza Malaspina, nata nel 2011. “Praticamente – dice lo stesso Sciarabba, sicuramente orgoglioso del risultato – mi hanno chiamato i responsabili di Eccellenze Italiane. Sul loro sito e sui loro social pubblicizzano le attività che entrano nelle eccellenze italiane e siccome i miei prodotti hanno avuto moltissime segnalazioni positive, nei giorni scorsi, mi hanno rilasciato una targa di merito e un attestato con il mio codice di anticontraffazione, così da poter vedere sul loro sito la pubblicità che fanno su Yocrì.”

Ha solo trent’anni ma è già un esperto nella produzione di specialità e del fatto se n’è accorta “Eccellenze Italiane” l’ente che promuove le attività che quando riceve più segnalazioni e recensioni positive dai clienti, per i prodotti di qualità made in Italy decide di premiare qualcuno.

Il tortonese Daniele Sciarabba insignito da “Eccellenze Italiane” per la Yogurteria in piazza Malaspina