Doppia scossa di terremoto all’alba di questa mattina, mercoledì 28 ottobre, in Vale Curone, a cinque minuti di dista za l’una dall’altra.

La prima di magnitudo 2.4 della scala Richter si è verificata alle 5,10 del mattino con epicentro proprio il Comune di Volpeglino ad una profondità di 11 Km, mentre la secondo alle 5,15 di magnitudo 2,9 con epicentro un Km ad est del Comune di Montemarzino ad una profondità di 10 km. Non si sono verificate altre scosse nella zona se non una nel comune di Vimodrone in provincia di Milano alle 10,28.

Le due scosse in vale Curone sono state avvertire da tutte quelle persone (poche) che al momento erano sveglie: “Ho sentito una vibrazione nel letto proprio a quell’ora – dice un impiegato del Comune di Montemarzino ma solo perché per caso ero sveglio. Mi sono alzato ed era tutto a posto e così sono tornato a letto. In Comune non sono stati segnalati danni di alcun genere, ma so che in diversi l’hanno avvertita. Si è trattato di pochi istanti.”

“Le scosse – dice il Sindaco di Volpeglino Giuseppe Brivio – sono state avvertite anche in paese, ma più la seconda che era di maggiore intensità e ad una minore profondità, che non la seconda. Io dormivo e non ho sentito nulla ma ho ricevuto alcune segnalazioni di persone che l’hanno avvertita. Ho fatto un sopralluogo in paese e non ho rilevato danni, poi ho sentito i Sindaco dei Comuni limitrofi per per confrontarmi e anche loro non hanno rilevato danni. Insomma è andato tutto bene e speriamo non se ne verifichino altre perché siamo già alle prese con molti altri problemi e ci mancherebbe solo il terremoto.”

L’Appennino, come noto è zona sismica per cui è normale che scosse di questo genere accadono e rientrano nei normali fenomeni: tellurici in genere vengono rilevate solo dagli strumenti e raramente sono degne di nota, ma stavolta essendo state avvertite da alcune persone c’è stata un po’ di preoccupazione.

la situazione però è assolutamente normale e d’altro canto i Vigili del Fuoco non sono assolutamente intervenuti, a significare che non c’è stato alcun pericolo.

FOTO UFFICIALE DAL SITO: http://terremoti.ingv.it/