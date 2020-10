Ricerca per:

Sopra in alto la tabella aggiornata del contagio, in basso quella degli incrementi.

L’incremento c’è sempre ma cambia la geografia: se ieri a preoccupare era la città di Tortona con un aumento notevole di nuovi contagi oggi sono Alessandria e Acqui Terme, ma di sicuro la situazione è sempre più grave e non si riesce veramente a vedere l’orizzonte, anzi.

