Prima di passare alla cronaca, fateci togliere un sassolino dalla scarpa visto che in molti l’altra sera ci hanno criticato perché secondo loro abbiamo dato 10 anni in più al pover uomo che è deceduto per incidente stradale. Critiche basate sul fatto che quasi tutti gli altri giornali hanno scritto che la vittima aveva 47 anni: non è che se altri scrivono qualcosa di diverso da Oggi Cronaca questo significhi che sia vero, anzi, spesso è vero il contrario, perché noi prima di pubblicare qualcosa verifichiamo sempre la notizia.

Fatta questa premessa andiamo a chiudere la triste vicenda che da tre giorni, purtroppo, occupa la cronaca nera della zona e cioé che i Carabinieri di Pontecurone e dell’Aliquota Radiomobile di Tortona al hanno alfine deferito in stato di libertà per lesioni stradali gravissime un 55enne che, alla guida della propria autovettura, nel percorrere la S.S. 10 a velocità non adeguata, impattava un velocipede condotto da un commerciante cinese 57enne di Milano, Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’uomo veniva trasportato al pronto soccorso di Alessandria, dove veniva ricoverato in prognosi riservata.

Nonostante le cure prontamente prestate, lo stesso decedeva nel tardo pomeriggio di ieri. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro.