Si è tenuta nella mattinata di ieri, 26 ottobre, in videoconferenza, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Alessandria Cuttica di Revigliasco, il Presidente della Provincia Baldi, il Questore Morelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Rocco e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza col. Pucciarelli. All’incontro sono stati invitati anche il Direttore Generale di ARPA Piemonte Robotto, il Commissario dell’ASL – AL Galante e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Centini.

Gli intervenuti hanno fatto il punto della situazione dopo l’intensificazione delle attività di controllo circa il rispetto delle norme di contenimento e controllo dell’emergenza epidemiologica, decisa nella riunione tecnica di coordinamento svoltasi venerdì 23 ottobre.

È stato sottolineato che, grazie alla collaborazione tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale, i controlli, durante il fine settimana, sono stati numerosi, e si è avuto modo di constatare che la maggioranza della popolazione e dei pubblici esercizi si è attenuta alle vigenti normative.

È stata inoltre decisa la prosecuzione di una mirata e coordinata azione di controllo, tenuto anche conto delle innovazioni contenute nel DPCM del 25 ottobre 2020, in vigore da oggi, e nelle recenti ordinanze adottate dal Ministro della Salute e dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.

I responsabili di ASL e Azienda Ospedaliera hanno riferito circa l’andamento della situazione sanitaria ed è stata decisa l’effettuazione di periodici incontri per monitorare l’evoluzione dei dati, anche in riferimento ai possibili riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Direttore Generale di Arpa Piemonte ha comunicato l’avvenuta attivazione di un laboratorio di livello regionale interamente dedicato all’esame degli esiti dei tamponi che, grazie ad una convenzione con l’ASL di Alessandria, sarà in grado di incrementare la quantità e la velocità delle risposte.

Inoltre, il Presidente della Provincia ha informato circa la convocazione, nella giornata di domani 27 ottobre, della seconda riunione della “cabina di regia” dedicata all’approfondimento delle problematiche delle residenze socio – assistenziali (RSA) alla quale, fra gli altri, parteciperà il Viceprefetto Vicario Ponta.

Infine, il Prefetto ha informato gli intervenuti sulla circolare del Ministero dell’Interno concernente le prossime celebrazioni del IV Novembre. In base alle valutazioni effettuate dal Ministero della Difesa in considerazione dell’attuale emergenza, tali celebrazioni saranno limitate ad alcune città italiane e pertanto, nel territorio provinciale, non si terranno cerimonie.

Al fine di attuare un monitoraggio costante della situazione della provincia, il Comitato tornerà a riunirsi negli ultimi giorni della settimana.