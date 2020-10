Il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha convocato ieri, nel primo pomeriggio, una riunione per coordinare le attività di prevenzione da attuare sul territorio alla luce dell’evoluzione dello scenario sanitario; presenti il Maresciallo dei Carabinieri Francesco Mura, il Comandante della Polizia Locale Attilio Satta, la presidentedellaProtezione Civile– Squadra A.I.B.Bordighera Mariella Marongiu e la Giunta Comunale.

E’ stato deciso di aumentare ulteriormente il livello di controllo anti assembramento; nuove risorse saranno impiegate per intensificare le verifiche già in atto in occasione del mercato del giovedì. Sospeso invece l’appuntamento di domenica 1° novembre con “Bordighera Città d’Arte”, mercatino d’antiquariato sul lungomare Argentina.

Le aree giochi presenti nei parchi cittadini rimarranno aperte, ma sarà posta particolare attenzione al rispetto delle regole prescritte econtinuerà l’attività quotidiana di sanificazione.

Sarà a breve riattivato, a sostegno delle persone più fragili, il servizio di assistenza per gli anziani.

Affrontato anche il tema della sospensione dei tributi: le decisioni in merito saranno prese una volta rese note le misure che saranno adottate dal Governo a tutela delle attività economiche. Questo per poter calibrare al meglio gli eventuali interventi di competenza comunale.

Per la giornata di oggi è stato già fissato un appuntamento con la dirigenza scolastica, per fare il punto sulla situazione in atto anche su questo fondamentale ambito.

“Nonostante la difficoltà e le preoccupazioni del momento è importante che, per quanto possibile, la nostra vita proceda senza stravolgimenti.” Ha detto Vittorio Ingenito. “Le misure anticontagio – il rispetto della distanza interpersonale, l’igiene delle mani, l’uso della mascherina – possono e devono entrare a far parte della nostra quotidianità con l’obiettivo comune di tutelare la salute, l’economia del territorio, l’istruzione dei ragazzi. I cittadini di Bordighera hanno già dato prova di grande senso di responsabilità; sono certo che continueranno a farlo.”​