Come abbiamo anticipato lunedì in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/10/covid-a-tortona-i-contagiati-crescono-con-una-media-di-due-al-giorno-ad-oggi-sono-gia-33-di-cui-4-in-ospedale/ i nuovi infetti da Covid-19 a Tortona salgono in media di due al giorno, come risulta dai dati a livello provinciale divulgati oggi dal Comune di Alessandria che riguardano tutti i Comuni della provincia di cui vedete la tabella in alto.

Fra le città centro-zona quella di Tortona è ancora messa abbastanza bene essendo la penultima della serie con la percentuale dello 0,13% di cittadini infetti rispetto al numero di abitanti: davvero pochi se si pensa che ad Alessandria questa media è quasi il doppio (0,24%) mentre Ovada guida la classifica con lo 0,29%.

Il Documento del Comune di Alessandria è confortante anche per quanto riguarda la situazione a livello regionale dove la provincia di Alessandria è terzultima.

Come facciamo sempre in questi casi ricordiamo a tutti di continuare con mascherina e distanziamento oltre a lavaggio delle mani: tre piccole cose che possono veramente aiutare e contenere la diffusione del virus.

Di seguito la tabella relativa alle varie province.