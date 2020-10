In attesa dei dati ufficiali diffusi dal Comune di Tortona che avverrà come di consueto, da parte del Sindaco Federico Chiodi alle 19 di questa sera, il Comune di Alessandria, come accade già da diversi giorni, ha diffuso i dati del contagio che mettono in risalto un pericoloso campanello di allarme per la città di Tortona con ben 11 nuovi contagi in un sol giorno.

E’ vero che i dati diffusi dal Comune di Alessandria (ufficiali come quelli del Comune di Tortona) risultano sempre leggermente superiori a quelli divulgati lo stesso giorno dal Sindaco Federico Chiodi (e ci piacerebbe sapere per quale motivo visto che in teoria le fonti dovrebbero essere le stesse) ma questo non cambia la sostanza delle cose cose e cioè quello che succede a parità di dati diffusi dalla stessa fonte. Che poi le persone affette dal virus, a Tortona, siano effettivamente 74 come risulta dal Comune di Alessandria o qualcuna meno, questo non cambia le cose: a Tortona secondo i dati costanti diffusi dal Comune di Alessandria, c’è stato un aumento considerevole di contagi!

Aumento anche in altre città della provincia, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo, ma quello di Tortona sembra più rilevante perché finora si è sempre trattato di due o tre persone al giorno e non undici come risulta dalle tabelle.

A prescindere dalla comunicazione ufficiale di stasera, l’impennata sembra esserci, ed ecco perché noi, visto che oltre ad essere un quotidiano a livello interprovinciale siamo anche il giornale di riferimento di Tortona e del Tortonese, ci sentiamo in dovere di focalizzarci sulla città di Tortona e lanciare un appello a tutti gli abitanti affinché stiano sempre più attenti e rispettino le tre norme base che consento di ridurre il contagio: mascherina sempre e dovunque tranne che in casa con le persone conviventi ovviamente, distanziamento sociale di oltre un metro (meglio se due o più) e accurato lavaggio delle mani.

Tre semplici regole elementari che se fossero state rispettate da tutti oggi non saremmo in questa ASSURDA SITUAZIONE ma avremo dati di contagio sicuramente molto, molto più bassi: forse non quelli della stagione estiva ma sicuramente non a questi livelli.

Che la situazione sia sempre più pericolosa risulta anche dalla tabelle, sempre diffuse dal Comune di Alessandria che pubblichiamo di seguito, dove la provincia di Alessandria sta scalando le classifiche in termini numerici.