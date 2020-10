Il modello è quello del “caffè sospeso napoletano” ma l’iniziativa è tutta alessandrina: torna, per la terza edizione, “la Pigotta sospesa” progetto di solidarietà nato grazie alla collaborazione tra Confcommercio Alessandria, con il suo gruppo Terziario Donna, ed il Comitato Unicef locale.

La bambola di pezza, tipica della tradizione italiana, sarà presente nei negozi alessandrini fino al 30 novembre: ogni cittadino potrà renderne suo un pezzetto, ovvero dare una piccola offerta e al raggiungimento di 20 euro la Pigotta si potrà considerare “adottata”. Solo allora sarà donata nel periodo del Santo Natale 2020 ai bambini ospitati in alcune strutture cittadine e ai bambini aiutate dalle Associazioni Infantili locali.

Il mondo del volontariato ed il mondo del commercio fanno sinergia per un obiettivo comune: donare ai bambini in difficoltà. Il comparto del commercio, oltre ad essere una parte importante dell’economia locale ed italiana, svolge anche un importantissimo ruolo sociale: i negozi sono luogo di scambio, di socialità e di cultura del territorio e, anche in questo momento di forte difficoltà legato alla pandemia da Coronavirus, si mettono a disposizione della comunità.

L’elenco dei negozi che ospitano le Pigotte è in costante aggiornamento: gli interessati possono compilare il form https://gat.to/xpkmc oppure contattare la Confcommercio di Alessandria (telefonando al n. 0131 314800 o scrivendo ad ascom@ascom.al.it) e riceveranno il kit con la Pigotta, il salvadanaio e la locandina.

Elenco dei negozi aderenti (in aggiornamento)

Arcobaleno, via Dante 64

Bar Gipsy’s, via Galvani 12

Corner, via Modena 15

Corso Roma, Corso Roma 11

Ferrari 1908, via dei Martiri 30/32

Gioielleria Ferrando, via Migliara 14

I Tre Più Parrucchieri, Corso Roma 140

Ottica Vinciguerra Giuliana, via Milano 39

Pasticceria Bonadeo, Galleria Guerci

VIP, via Dante 8

Yves Rocher, Corso Roma 22