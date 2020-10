Situazione stazionaria per quanto riguarda le persone positive al Civid-19 a Tortona: i dati del contagio oggi, giovedì 22 ottobre, sono i seguenti: 34 le persone residenti in città che risultano positive, 22 sono in quarantena e 83 in isolamento fiduciario. Sono 10 invece le persone ricoverate nel nostro ospedale positive al Covid. Di queste dieci però, non tutte sono residenti a Tortona.

E’ questo, forse il dato che preoccupa maggiormente: è vero, infatti, che l’ospedale di Tortona non sarà più Covid-hospital e la normale attività, come più volte annunciato dalla Regione continuerà a svolgere le sue normali funzione sanitarie e soltanto il pianterreno è predisposto come reparto Covid la cui capienza però è prevista “solo” in 40 posti e se andiamo avanti di questo passo entro breve tempo sarà saturo.

Insomma non c’è da stare allegri perché la situazione sta diventando ogni giorno sempre più seria e preoccupante…