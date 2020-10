Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Rimane però il fatto di inaudita gravità. Una brutta vicenda sulla quale i Carabinieri stanno cercando di far luce e ricostruire dettagliatamente.

Secondo quanto emerso, oltre al notevole spavento, la mamma e le figlie, per fortuna, non avrebbero riportato lesioni tali da obbligarle al Pronto Soccorso.

La vicenda si è conclusa con i militari di Pontecurone che hanno denunciato alla Procura della Repubblica, i quattro giovani per violenza privata e percosse in concorso.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari sembra che gli aggressori siano ricorsi a calci e pugni, anche all’auto. Un gravissimo episodio di violenza che però non è passato inosservato a qualcuno che ha dato subito l’allarme ed infatti, sul posto, sono intervenuti subito i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

Una situazione che non deve essere piaciuta a qualcuno perché qualche tempo dopo la “rottura” si è verificato un fatto di estrema gravità: due auto con a bordo quattro giovani di età compresa fra 16 e 25 anni, fra cui un parente del 31enne, hanno bloccato la ragazza che era insieme alla mamma e alla sorella in supermercato di Voghera.