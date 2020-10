Lotta sino all’ultimo frame per l’assegnazione del 14° Team Championship di bowling, il campionato a squadre che, ripreso a fine settembre dopo la forzata interruzione di marzo, si è concluso l’altra sera sulle piste di Diano Castello. A spuntarla, al termine di tre turni caratterizzati da estremo equilibrio, è stato l’esperto team Fantapizza (Fabio Curto, Vincenzo Vinti, Mario Mazzilli, Emis Bianchi, Luca Curto e Luigi Bombardieri), composto anche da alcuni giocatori della zona ingauna, che al fotofinish ha superato 18-16 i giovani del team Stark (Davide Gabrielli, Laura Acierno, Domenico Mazzilli, Luca Ardissone e Marco Bosio). A confermare l’equilibrio, anche la media generale delle due squadre (160 per Stark, 159.6 per Fantapizza).

La finale per il 3° posto, che vedeva opposte le prime due teste di serie del tabellone, è stata vinta dal San Matteo Friends (miglior media della serata: 163 birilli a partita), 19-15 sull’Astrahotel. Nella sfida per il 5° posto il team Supervips ha superato 18-13 i campioni uscenti degli Amici del Castello, rimaneggiati a causa di diversi forfait.

Nella classifica individuale a farla da padrone sono stati i portacolori di Stark: primo posto per Davide Gabrielli, seguito da Albert Capato (Astra), terza e prima delle donne Laura Acierno.

Questo il nuovo albo d’oro del Team Championship:Fantapizza (2020), Amici del Castello (2019), Arnasco (2018), De Bona Moto Ktm (2017), La Falegnameria (2016), San Matteo (2016, 2013, 2012), In.Net (2014), Apache Nrb (2011), Grecale Costruzioni (2010), Arimondo Software 2000 (2009), Foto Principe (2008), Il Borgo (2007).

Le competizioni amatoriali di bowling riprenderanno il 2 novembre con il Memorial Generale, torneo dedicato alla memoria di Salvatore Leotta, uno dei fondatori del Bowling di Diano.

La serata sarà valida quale prima tappa del Challenge d’autunno, che culminerà il 21 dicembre con la grande finale prenatalizia.