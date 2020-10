A partire dal prossimo 16 ottobre riprende il progetto “Diecidecimi”, iniziativa, che ormai da anni, i Lions Club del territorio, Tortona Host, Tortona Castello, Castellania Coppi realizzano con successo garantendo un aiuto concreto alle famiglie a basso reddito che si trovano in difficoltà economica anche per sostenere una spesa necessaria, come l’acquisto degli occhiali da vista. I volontari Lions saranno presenti, una volta al mese, presso lo sportello del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Tortona, per accogliere la domanda che dovrà essere corredata da modulo ISEE, prescrizione oculistica e documento d’identità del richiedente.

Le richieste verranno successivamente valutate dal Comitato Lions referente per il progetto “Diecidecimi” per poter procedere alla donazione degli occhiali da vista.

In considerazione delle misure di prevenzione al COVID-19 sarà possibile accedere al servizio esclusivamente su appuntamento. Per prenotazioni telefonare al numero 0131-864.208, dalle ore 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.

Calendario 2020-2021:

– Venerdì 16 ottobre 2020, ore 10.00-12.00:

– Venerdì 13 novembre 2020, ore 10.00-12.00;

– Venerdì 11 dicembre 2020, ore 10.00-12.00;

– Venerdì 12 febbraio 2021, ore 10.00-12.00;

– Venerdì 12 marzo 2021, ore 10.00-12.00;

– Venerdì 16 aprile 2021, ore 10.00-12.00;

– Venerdì 14 maggio 2021, ore 10.00-12.00.