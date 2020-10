Teatro Municipale – Piazza Castello

Mercoledì7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre 2020 – ore 21,00

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

di William Shakespeare

adattamento Edoardo Erba

con Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa, Virginia Zini, Giulia Bertasi

regia Serena Sinigaglia

scene Federica Pellati

costumi Katarina Vukcevic

luci Giuliano Almerighi

FONDAZIONE TEATRO DI NAPOLI/TEATRO BELLINI/ATIR TEATRO RINGHIERA

La scrittura di Edoardo Erba e la regia di Serena Sinigaglia riadattano, tagliano e montano con ironia Le allegre comari di Windsor, innestando brani dal Falstaff di Verdi, suonati e cantati dal vivo. In scena solo la signora Page, la signora Ford, la giovane Anne Page e la serva Quickly, che danno parola anche ai personaggi maschili, assenti ma molto presenti: mariti, amanti e soprattutto Falstaff. Da lui tutto comincia e con lui tutto finisce. Le lettere d’amore che il Cavaliere invia identiche alle signore Page e Ford sono lo stimolo per trasformare il solito barboso e very british pomeriggio di tè in uno scatenato gioco dell’immaginazione, del desiderio, del divertimento.

Biglietteria online dalla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro

Si informa che, nel rispetto alle normative di contenimento del CoronaVirus, i posti in teatro saranno tutti riassegnati: la sera dello spettacolo basterà presentare il biglietto al botteghino del teatro per conoscere il posto dove accomodarsi.