Nei giorni scorsi a Casalnoceto si sono ritrovati per il loro incontro annuale i delegati della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia per l’Italia Settentrionale e la Sardegna.

L’incontro che da alcuni anni si tiene in località del basso Piemonte ha lo scopo di permettere un confronto sulle attività portate avanti in questo 2020 e programmare quelle future, fortemente condizionate dalla pandemia in corso, ma non di meno opportune per fare sentire confratelli e consorelle stimolati ad affrontare i prossimi difficili mesi sapendo che non appena le condizioni lo permetteranno si potrà tornare alle pratiche consuete del movimento confraternale. In questo senso è stato riprogrammato il Cammino Interregionale del Nord Ovest a Ovada l’8 e il 9 maggio 2021 e il Pellegrinaggio delle Confraternite a Oropa nel luglio prossimo, così come è stato ricordato il II Forum Paneuropeo delle Confraternite che si terrà a Malaga, in Spagna dal 24 al 26 settembre 2021. Condivisi anche i progetti che la Confederazione Nazionale porterà avanti nei prossimi mesi: riconoscimento Unesco sulle devozioni delle confraternite e un museo virtuale per far conoscere i segni della manifestazione popolare delle confraternite.

Il Sindaco di Casalnoceto e priore Diocesano delle Confraternite di Tortona, prof. Giuseppe Cetta, ha fatto gli onori di casa mettendo a disposizione l’ampio spazio del teatrino della Società Operaia al fine di garantire l’osservanza del distanziamento tra i partecipanti all’incontro. Al termine i delegati si sono recati in visita al suggestivo Oratorio di San Rocco, in cui ha sede la locale Confraternita intitolata alla SS. Trinità, ricevendo in omaggio la pubblicazione sulla sua storia.

Erano presenti all’incontro Delegati provenienti dalla Liguria, dalla Lombardia, per il Piemonte Enzo Clerico (Coordinatore delle Confraternite del Piemonte), Massimo Calissano (Priore generale delle Confraternite della Diocesi di Acqui Terme e Vice Coordinatore) e Massimo Borghesi (Vice Coordinatore), virtualmente collegati i delegati della Sardegna.