L’𝗔𝗦𝗗 𝗛𝗦𝗟 𝗗𝗲𝗿𝘁𝗵𝗼𝗻𝗮, con il patrocinio del 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗧𝗼𝗿𝘁𝗼𝗻𝗮, è felice di presentare ufficialmente i protagonisti della prossima stagione calcistica, Venerdì 𝟰 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 a partire dalle 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭.𝟬𝟬, nella splendida cornice della 𝗣𝗶𝗮𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗻𝗻𝘂𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮, presso il 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗧𝗼𝗿𝘁𝗼𝗻𝗮 (AL).

Una bella occasione per appassionati e supporters di conoscere i 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗟𝗲𝗼𝗻𝗶 che vestiranno la maglia del Derthona nella prossima stagione di 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗗.

Durante la serata verrà inoltre svelata, in anteprima, la 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗮 dedicata alla 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗧𝗼𝗿𝘁𝗼𝗻𝗮, maglia creata con il patrocinio del Comune per simboleggiare la connessione tra la città di Tortona e la squadra dei nostri leoni!

Primi protagonisti della serata saranno i rappresentanti della 𝗦.𝗚. 𝗗𝗲𝗿𝘁𝗵𝗼𝗻𝗮, quindi sarà la volta della 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀, poi gran finale con la presentazione della rosa della 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗛𝗦𝗟 𝗗𝗲𝗿𝘁𝗵𝗼𝗻𝗮, Staff e organigramma societario.

Media partner della manifestazione sarà 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗣𝗡𝗥 𝟵𝟲.𝟰 𝗙𝗠, che accompagnerà la serata con la propria musica e riprese.

Conduttore 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗣𝗮𝗴𝗮𝗻𝗼, speaker di Radio PNR e voce ufficiale di HSL Derthona.

———

In ottemperanza del 𝗗𝗣𝗖𝗠 𝟭𝟭 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

———

𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗨𝗧𝗜𝗟𝗜

Per prescrizioni contenimento COVID-19, 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

𝗠𝗢𝗗𝗔𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗢𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

– ON LINE SU EVENTBRITE AL LINK: https://presentazionehslderthona2020.eventbrite.it

– PRESSO il 𝗕𝗮𝗿 𝗧𝗶𝘇𝗶𝗮𝗻𝗮 / Tortona (AL)