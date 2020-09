Eugenio Montale, il poeta del ‘male di vivere’, premio Nobel per la letteratura nel 1975, ebbe a dire, con massima e squisita autoironia: “La poesia è un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo…”. Una provocazione straordinaria.

Sì, perché la poesia offre un approdo formidabile a chi si sta perdendo nell’aridità e nella povertà di spirito. E solo Dio sa quanto l’uomo abbia bisogno di elevare il proprio spirito, coltivando sentimenti, emozioni e fantasia, tutti elementi che si trovano sublimati nei versi dei poeti.

L’ associazione culturale “Il paese di don Orione”, insieme alla biblioteca “A. Castelli” e al Comune di Pontecurone, intende far conoscere e condividere il valore della passione artistica di alcuni poeti del nostro territorio con quanti sanno che la cultura non è un modo per astrarsi dalla realtà, ma è un modo per comprenderla.

L’appuntamento è per venerdì 18 alle ore 18 nel parco dell’Hotel Villa Liberty a Pontecurone, dove Ottavio Pilotti, notaio e poeta tortonese, parlerà di poesia con Valeria Borsa e Raffaele Floris, autori di numerose pubblicazioni.

Marialuisa Ricotti