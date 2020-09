Inizialmente programmata a cavallo tra aprile e maggio e rimandata a causa dell’emergenza sanitaria, Aromatica, profumi e sapori della Riviera ligure (Diano Marina, 18-20 settembre) si appresta a celebrare i migliori prodotti liguri attraverso laboratori, cene a 4 mani, cooking show, conferenze, presentazioni e degustazioni, il tutto in totale sicurezza.

L’appuntamento con il basilico e i prodotti liguri è organizzato avendo a cura tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo i rischi. Sul percorso di Aromatica verranno fornite ai visitatori tutte le indicazioni necessarie per vivere al meglio l’esperienza dei tre giorni di esposizione interamente dedicata ai profumi e ai sapori liguri: verranno prese tutte le precauzioni per il distanziamento tra gli stand e per evitare il più possibile gli assembramenti. Tutte le attività si svolgeranno secondo le norme previste per gli eventi di questo genere: in particolare sarà richiesto a tutti di indossare la mascherina, di mantenere un distanziamento minimo di un metro tra un visitatore e l’altro, di adoperare i dispenser di gel disponibili nei vari punti di accesso al centro e utilizzare i “gesti barriera” (lavarsi frequentemente le mani, tossire e starnutire nel gomito, utilizzare fazzoletti monouso, declinare le strette di mano) per evitare la diffusione del virus. A tutti gli accessi al percorso verrà installata una cartellonistica dedicata (scarica il file). Il percorso e le distanze verranno indicate a terra con un’apposita segnaletica.