I Carabinieri di Volpedo hanno denunciato per furto in abitazione e ricettazione in concorso un operaio romeno 20enne di Voghera e due minori, un 17enne ucraino di Casalnoceto e una 16enne di Voghera che, nella tarda mattinata di mercoledì, avevano tentato di vendere delle motoseghe usate presso un’attività commerciale di Monleale, destando i sospetti di un addetto alla rivendita che richiedeva l’intervento dei Carabinieri.

Le indagini effettuate dai militari permettevano di accertare che l’attrezzatura era compendio di un furtomesso a segno nella giornata di martedì dal 20enne di Voghera, presso l’abitazione di un agricoltore di Montacuto, il quale non aveva ancora denunciato l’asportazione.

Le motoseghe sono state prontamente recuperati dai Carabinieri e riconsegnate al legittimo proprietario.