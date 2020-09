Sabato 26 e domenica 27 settembre presso i locali del Museo delle Macchine Agricole “Orsi” in via Emilia 446 a Tortona (AL), si terrà si terrà W.O.I. “Watches of Italy” la prima mostra/raduno nazionale dedicata al settore dell’orologeria e dell’accessoristica di fabbricazione italiana (www.watchesofitaly.com).

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Tortona, con ingresso gratuito e orario continuato dalle 10 alle 19, nasce da una proposta presentata dal collettivo “W.O.I. – Watches of Italy” costituitosi ad ottobre 2019.

Il gruppo è una libera aggregazione di operatori italiani attivi nell’universo degli orologi a 360 gradi che include cinturini, bracciali, ricambi, forniture, materiali, lavorazioni e finiture, progettazione, design, prototipi, packaging etc.

La Clessidra 1945, la più antica rivista italiana di orologi, è partner dell’evento in qualità di Rivista Ufficiale di “Watches of Italy”.

UBI Banca è sponsor del Comune, grazie al quale è possibile la realizzazione dell’iniziativa.

Alla mostra “W.O.I. – Watches of Italy”, dove si potrà interagire direttamente con gli espositori, fare dirette streaming, recensire gli orologi esposti ed incontrare i propri followers, saranno presenti importanti marchi del settore, mentre la “Watch Bloggers Arena”, collocata nella hall del Museo, ospiterà numerosi esperti e appassionati bloggers di orologi.

Durante la manifestazione si terrà anche la riffa di beneficenza “W.O.I. 4 Charity” iniziativa spontanea ed autogestita del gruppo dei produttori che metteranno in palio orologi ed accessori donati dagli espositori.

I biglietti saranno venduti al prezzo di 25 euro cadauno. La raccolta dei versamenti delle quote di adesione si concluderà giovedì 24 settembre alle ore 12. I biglietti saranno acquistabili versando la quota sul Money Box di PayPal, paypal.me/pools/c/8r1wsoXK0H

I sorteggi dei numeri vincenti, che verranno ottenuti tramite un generatore gratuito online, saranno effettuati dal Sindaco Federico Chiodi. I numeri vincenti saranno pubblicati anche sul sito ufficiale www.watchesofitaly.com.

I premi saranno esposti e ritirabili in data nei due giorni della mostra. Si richiede, se possibile, ai vincitori di presenziare alla cerimonia di inaugurazione alle 10 di sabato 26 settembre per ricevere il premio direttamente dalle mani del Sindaco.

I proventi della lotteria benefica “W.O.I. 4 Charity” saranno integralmente conferiti in quote uguali (50% cad.) a:

1) Associazione “Amici del Quarto Piano” che opera presso il Policlinico “San Matteo” di Pavia in attività ludico ricreative a sostegno dei bambini del reparto di onco-ematologia pediatrica.

2) Comitato Tortona per l’Ospedale Civile “SS. Antonio E Margherita” che raccoglie fondi per far fronte all’emergenza COVID-19 nonché per l’acquisto di dispositivi ed attrezzature utili al nosocomio di Tortona.

Il canale su cui verrà effettuato, in diretta streaming, il sorteggio, venerdì 25 settembre alle 21, è la pagina Facebook di “W.O.I. – Watches Of Italy” al seguente indirizzo web: www.facebook.com/watchesofitalygroup.

Per info su marchi presenti, bloggers partecipanti e premi della riffa, consultare i siti web www.watchesofitaly.com e vivitortona.it.

Ufficio Stampa Comune di Tortona