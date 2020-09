“Ti vedi con altre donne!”

“Assolutamente no”

“Non è vero, dammi il cellulare che controllo i messaggi”

“Ma cosa fai? Se impazzita?”

Questa, grosso modo, dovrebbe essere stata l’inizio di un’accesa discussione che si è verificata tra un uomo e una donna entrambi residenti a Garbagna e che si è conclusa nel peggiore dei modi, e cioé con l’intervento dei Carabinieri di Viguzzolo che hanno deferito in stato libertà per lesioni personali aggravate un 25enne romeno che, al culmine di un’accesa discussione con la convivente per riappropriarsi del proprio telefono cellulare trattenuto dalla compagna che voleva verificare i presunti contatti con altre donne, la colpiva con un pugno al volto, procurandole lievi lesioni.

La donna è stata costretta alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona e, come avviene in questi casi, è stato inevitabile, far intervenire i Carabinieri che hanno cercato di ricostruire l’accaduto che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Alessandria del giovane rumeno.