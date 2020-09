Quello che vedete nella fotografia si chiama Gianpaolo Giacomin, ha 51 anni, è sposato e ha due figli. Abita a Tortona dove è molto conosciuto da tantissime persone perché per anni ha collaborato all’oratorio della Madonna della Guardia per organizzare feste di Carnevale o feste per bambini.

Da ieri è scomparso di casa senza comunicare nulla ne un biglietto né avvisare nessuno. La mogie ha sporto denuncia ai Carabinieri di Tortona e ha incaricato la Crimor, azienda investigativa di Tortona con sede con sede in via Cavaglieri di Vittorio Veneto 8 a Tortona di avviare ogni ricerca al fine di ritrovarlo.

Secondo quianto abbiamo potuto apprendere Giampaolo Giacomin lavorava anni fa a Euronics, poi ha lavorato presso l’hotel Diamante di Spinetta Marengo.

L’uomo, secondo quanto dichiarato si è allontanato dall’abitazione vestito con jeans, e polo con giubbotto leggero grigio.

Chiunque abbia notizie può contattare Davide Grillo in privato su Facebook o la Crimor al numero 3387008800.