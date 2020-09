A gennaio di quest’anno ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati Italiani di ciclocross compiendo una vera impresa, ma dopo 9 mesi è riuscito a fare addirittura di più laureandosi vice campione italiano ai Campionati di mtb Xco che si sono disputati nel fine settimana a il Ciocco nel comune di Barga Lu.

Parliamo ovviamente del giovane Tortonese Tommaso Bosio, 14 anni, che si è classificato al secondo è posto finale nella categoria esordienti perdendo per soli 6 secondi la medaglia d’oro e il titolo di Campione Italiano.

Tommaso va in bicicletta fin da quando aveva 4 anni, è la bicicletta grazie anche al suo preparatore, mentore, e tecnico che altri non è che suo padre Filippo, istruttore di MTB e appassionato sfegatato di biciclette.

Tommaso ha disputato molte gare e ne ha vinte già diverse, soprattutto in ciclocross dove nel 2019 ha conquistato il titolo di Campione Regionale Piemontese e ha vinto il trofeo Coppa Piemonte, poi il bronzo ai campionati italiani di ciclocross e adesso l’argento e il titolo di vice campione italiano.

Una grande soddisfazione per il ragazzo, i genitori e il fratello che lo seguono sempre con tanta passione e ovviamente tifano per lui, ma anche un grande risultato che dà lustro alla città di Tortona, perché fa sempre piacere quando un tortonese conquista il podio in una competizione così difficile e importante come un campionato italiano e sfiora il gradino più alto per un nonnulla.

Tommaso fa parte della squadra G.S. Cicli Fiorin Cycling Team capitanata dal Direttore sportivo Daniele Fiorin, squadra di eccellenza a livello nazionale che ha il suo quartier generale a Barruccana di Seveso; il giovane tortonese però si unisce alla squadra solo durante le competizioni e si allena qui, a Tortona.