I Comandanti dei Carabinieri si avvicendano e così, dopo quattro anni, il Tenente Colonnello Carlo Giordano ha lasciato il Comando di Tortona per andare a dirigere la sede di Genova e al suo posto, nei giorni scorsi, è arrivato il capitano Domenico Lavigna.

L’ufficiale giunge a Tortona da San Lazzaro di Savena (BO) dove è stato molto apprezzato e a tal punto che il Sindaco di quel Comune, Isabella Conti, il 29 agosto scorso, ha convocato addirittura un Consiglio Comunale straordinario per ringraziare il Capitano per l’ottimo lavoro svolto in quel centro di oltre 32 mila abitanti.

Il Sindaco Conti ha elogiato lo spirito di abnegazione e dedizione nel comandante “che ha sempre svolto la sua missione con passione, onorando la divisa e mostrando rigore e disciplina dal primo giorno”.

Una cerimonia importante che la dice lunga su quanto Domenico Lavigna, di 41 anni, originario di Messina, ha saputo dare in quella città, migliorando evidentemente la sicurezza e instaurando un rapporto con la gente e le istituzioni sicuramente molto importante.

Ma chi è il capitano Domenico Lavigna?

Per quanto riguarda la vita civile ha una laurea magistrale in giurisprudenza, è sposato con due bambini, mentre per vita militare, il curriculum è già piuttosto prolifico: e lo vediamo insieme di seguito.

Si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri quale Carabiniere effettivo nel settembre 2009 e destinato, al termine del corso effettuato presso la Scuola Allievi CC di Iglesias, presso la Stazione CC di Piaggine (SA); dal 2003 al 2005 frequentatore dell’8° Corso Biennale Allievi Marescialli presso la Scuola di Velletri e Firenze; nel luglio 2005 destinato presso la Stazione Carabinieri di Novellara (RE); nel settembre 2009 trasferito presso il ROS – Sezione Anticrimine di Bologna settore C.O. ed indagini patrimoniali; nel 2013 frequentatore del 53° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali di Roma; dal febbraio 2014 al novembre 2016 Comandante della Tenenza di Medicina (BO) e infine dal novembre 2016 all’agosto 2020 Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena, dove è è stato molto apprezzato ed ha lasciato un ottimo ricordo.