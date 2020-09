Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri mattina poco dopo le 7, alla periferia del Comune di Sale. Chi transitava in quel momento sulla ex statale non ha potuto far altro che rimanere sbigottito dallo stato in cui era ridotta una fiat Punto, uscita dalla carreggiata e andata a schiantarsi contro un albero di grosse dimensioni.

La parte destra dell’auto che trasporta il passeggero ed è tristemente conosciuta come “posto del morto” era letteralmente distrutta e squarciata in più punti.

Se qualcuno si fosse trovato sul sedile anteriore, al momento dell’impatto, sarebbe sicuramente deceduto, per fortuna, però su quel sedile non c’era nessuno.

Alla guida della Punto si trovava un uomo che è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza del 118 prontamente avvisata.

L’uomo è stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale e sottoposto a diversi esami: alla fine ha riportato “solo” contusioni e fratture guaribili in circa un mese.

Può ritenersi fortunato perché l’auto è andata completamente distrutta e lui si è salvato per miracolo