Si terrà sabato 5 settembre, alle ore 21.30, nel cortile dell’Annunziata a Tortona, il concerto dedicato ad uno dei più grandi compositori del Novecento, recentemente scomparso, Ennio Morricone. Compositore, musicista, direttore d’orchestra e arrangiatore a livello internazionale che non necessita di presentazioni. Le sue musiche indimenticabili, legate a tanti film di successo, sono conosciute in tutto il mondo.

La serata, organizzata dal Comune di Tortona in collaborazione con l’Associazione Musicale “Beato Stefano Bandello”, sarà incentrata sulle più belle colonne sonore scritte dal compositore romano: dagli esordi con Sergio Leone (nel 1964 con “Per un pugno di dollari”) fino alle più recenti collaborazioni con Giuseppe Tornatore e Quentin Tarantino, eseguite dall’Ensemble “Le Muse”, gruppo strumentale tutto al femminile diretto dal maestro Andrea Albertini, ideatore del progetto, pianista e direttore d’orchestra.

Lo spettacolo che queste brave musiciste ed il loro direttore offriranno al pubblico con i loro violini, contrabbassi, flauti, batterie, corni ed oboe, accompagnate dalla voce solista di Angelica Depaoli, rappresenta un viaggio nella grande musica. Sarà possibile rivivere le atmosfere incantate e magiche ma anche di tensione e sgomento di quelle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia.

Nel programma della serata le colonne sonore, accompagnate in simultanea delle immagini di film come “C’era una volta in America”, “Mission”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “The hateful eight” (per cui Morricone ha vinto l’Oscar) e tantissimi altri successi che hanno reso eccezionali e splendide pellicole; inoltre saranno anche eseguiti brani di un Morricone forse meno conosciuto, autore di canzoni come “Se Telefonando” (portata al successo da Mina) e “Here’s to you” (cantata da Joan Baez).

L’ingresso costa 10 euro; prenotazioni telefoniche al numero 339-3799777 e alla e-mail info@ferrarieventi.it. Info: www.vivitortona.it.