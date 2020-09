Il complesso monumentale di Santa Croce, dopo la riapertura delle visite guidate nel mese di giugno, prosegue con le iniziative tradizionali del mese di settembre.

Sabato 5 e domenica 6 settembre dalle 10 alle 19 si svolgerà la III mostra mercato florovivaismo di qualità “Fiorinchiostro”. Durante la rassegna sarà possibile ammirare la mostra “Di Erbe e di Fiori” con opere dell’artista Roberto Goffi, nonché partecipare alla conferenza “Fascino del floreale e del muliebre… fra impressione e macchia”, a cura di Luzzani.

Dal 12 al 27 settembre, nei giorni di sabato e domenica, avrà luogo la rassegna “Arte di Santa Croce”, con la presentazione di tre libri a cura degli Autori, mentre sabato 26 settembre si svolgerà un concerto di musica classica a cura dell’associazione Amici dell’Organo.

Il settembre boschese chiuderà domenica 27 settembre con una conferenza di Luzzani: “Il ritratto muliebre al tempo di Raffaello”.

Quest’anno ricco calendario per godere della campagna piemontese e della bellissima cornice del complesso monumentale, in sicurezza e nel rispetto dei corretti protocolli sanitari. In particolare tutti i partecipanti avranno l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le distanze di almeno un metro in tutti gli spazi del complesso.