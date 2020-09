La prima serata della ventesima edizione del Festival internazionale intitolato ad Angelo Francesco Lavagnino, che fu fra i più prolifici e innovativi creatori di musiche sonore, originario di Genova ma che scelse Gavi fra le sue città di adozione, l’altra fu Roma, si terrà sabato 12 settembre a Pozzolo, inizio ore 21, organizzata dal Lions club del paese, presidente Maura Laveroni. La serata si intitola “C’era una volta Carlo Leva”, in ricordo di Carlo Leva, scenografo cinematografico alessandrino scomparso qualche mese fa.

Nel corso della serata, alla presenza del critico cinematografico e storico Roberto Lasagna, direttore artistico del Festival Adelio Ferrero di Alessandria, Saranno proiettati frammenti di interviste al grande scenografo Carlo Leva e si parlerà soprattutto delle sue collaborazioni con registi del calibro di Sergio Leone e Dario Argento. L’esecuzione musicale sarà curata dalla Orchestra classica di Alessandria con una formazione composta da otto elementi comprendente un quintetto di archi, un pianoforte/voce, un polistrumentista (sax soprano/fisarmonica), un percussionista. Verranno eseguite musiche dalle colonne sonore di Ennio Morricone, Nino Rota e dello stesso Lavagnino. La serata verrà presentata da Enzo De Cicco.

Gli organizzatori comunicano che verranno prese tutte le precauzioni in base alle normative anticovid e non sarà consentito l’ingresso per assistere allo spettacolo, che si terrà nella corte del castello di Pozzolo ed in caso di pioggia presso il locale teatro Perosi, a coloro che saranno sprovvisti di mascherina.

Il numero dei posti a sedere sarà limitato e quindi sarà necessaria la prenotazione da effettuarsi entro le ore 12 del 12 settembre all’indirizzo mail info@orchestraclassicadialessandria.it

L’ingresso a offerta sarà totalmente devoluto a favore del Lions club international foundation per le diverse iniziative che questa organizza a livello mondiale fra cui il risanamento della vista per un grande numero di persone bisognose residenti in Paesi cosidetti emergenti, programmi di assistenza a lunga scadenza e cooperazione nella ricostruzione di scuole, di ospedali e di altri servizi pubblici distrutti in occasione di calamità naturali.

Maurizio Priano