Esposizione delle pitture e sculture di Giancarlo Raina presso il CAFFÈ ALESSANDRINO di piazza Garibaldi 39, da lunedì 7 settembre 2020fino al 21 settembre 2020, sabato e domenica chiuso

L’arte lavora in silenzio, sarebbe il titolo adatto alle Opere Di Giancarlo, come già s’è detto già in una sua precedente esposizione.

Giancarlo ha seguito il filone dell’arte figurativa, muovendo i primi passi su tela esprimendosi, con ottimi risultati, nella terza dimensione, assi più complessa, manifestando la predilezione per il delicato marmo.

I lavori di questo artista alessandrino sono un esempio dell’arte contemporanea di casa nostra, così come sono in esposizione le sue opere, in questo suggestivo angolo di Cultura, aperto proprio al mondo dell’arte, un merito da riconoscere agli organizzatori a cui è diretto il nostro migliore ringraziamento per la sensibilità dimostrata dalla Direzione del CAFFÈ ALESSANDRINO, nella sfera della creatività.

Giancarlo propone un aspetto nuovo, o meglio, antico. Ha riscoperto un percorso già sperimentato nei tempi andati, per avvicinare il suo temperamento alla figura umana nel ritrarre i volti femminili, più o meno conosciuti al grande pubblico.

I soggetti richiedono molta attenzione in quanto l’artista deve ricercare, in ciascun profilo, le caratteristiche per evidenziare i presupposti essenziali di ogni volto, nell’ambito della sintonia di ciascun animo.

Sono lavori esternati esclusivamente con la matita, uno strumento non facile da trattare, seppure all’apparenza sia un mezzo interpretativo molto comune.

La figura umana richiede molta attenzione: il ritrattista deve scavare in ciascun animo per andare a leggere, nel cuore di ogni figura, i presupposti essenziali per presentarla nel miglior modo all’osservatore.

L’arte di Giancarlo nasce spontanea, innestata sull’estro, inquadrata nella sfera della sua personalità, dettata dal singolare sostrato interiore, esternato per cadere sotto lo sguardo dell’osservatore, uno sguardo attento perché colpito dalla singolare estetica.

L’elenco delle mostre, dei premi, dei riconoscimenti non ha termine, sono l’equa espressione dovuta per sottolinearne il talento, il senso della miglior arte, palesata dalla sensibilità di un silenzioso artista di casa nostra.

Questo, Giancarlo è stato capace di proporre ai suoi concittadini.

Franco Montaldo