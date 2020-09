Si è tenuta nel pomeriggio di oggi. 4 settembre, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato il Presidente della Provincia Baldi, il Vice Sindaco di Alessandria Buzzi Langhi accompagnato dall’Assessore delegato alle manifestazioni ed eventi Fteita Firial, il Questore Morelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri col. Lorusso e il ten. col. Favarin del Comando Provinciale Guardia di Finanza.

Per il primo argomento all’ordine del giorno è intervenuto inoltre il dr. Vaio in rappresentanza dell’U.S. Alessandria Calcio.

Durante l’incontro sono state approfondite le tematiche di sicurezza legate alla partita amichevole di calcio “Alessandria – Sampdoria”, in programma domani 5 settembre alle ore 21.00 presso lo Stadio comunale “Moccagatta”. È stata in particolare sottolineata l’esigenza del rigoroso rispetto della vigente normativa di prevenzione del contagio da “Covid – 19” di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020. A tal fine, la Società calcistica ha assicurato un impiego degli “steward” tale da consentire il distanziamento, l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e la misurazione della temperatura all’ingresso. In sede di G.O.S. (Gruppo operativo sicurezza) presso la Questura è stata inoltre stabilita la registrazione dei documenti di tutti gli spettatori, che potranno acquistare il biglietto esclusivamente on – line fino al numero massimo di mille partecipanti fissato dal predetto D.P.C.M. per gli eventi all’aperto. Il Sindaco di Alessandria ha infine provveduto ad emanare apposita ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all’interno che nel raggio di 200 metri dallo Stadio durante lo svolgimento delle partite, che sarà valida per l’intera stagione calcistica 2020 – 2021.

Nella riunione del Comitato sono stati inoltre valutati i profili di sicurezza delle altre manifestazioni pubbliche previste nel mese di settembre nel Capoluogo, con particolare riguardo al festival di fumetti “Ale Comics” che si terrà in Cittadella nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 settembre. Anche per tali manifestazioni è stata sottolineata la necessità che gli organizzatori garantiscano l’esatta osservanza delle norme di prevenzione sanitaria da parte di tutti i partecipanti agli eventi.