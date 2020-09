Prosegue la nostra carrellata sulla situazione che riguarda le scuole di Tortona in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico previsto per lunedì 14 settembre: dopo il Marconi adesso tocca all’istituto “Santachiara”.

Tutto è pronto con gli insegnanti che dell’istituto stanno effettuando in questi giorni il test sierologico, ma andiamo con ordine.

Lunedì 7 settembre prenderanno il via i corsi di recupero per gli allievi dei percorsi triennali di Qualifica Professionale, ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni insufficienti.

“Le attività – la direttrice Cristina Montagnoli – sono state progettate in modalità mista, alternando lezioni in presenza e lezioni a distanza, al termine delle quali sarà prevista una verifica finale degli apprendimenti.”

I corsi di recupero coinvolgono 32 allievi e riguardano le discipline linguistiche, giuridiche-economiche e l’area scientifico-matematica. Sul registro elettronico le famiglie possono scaricare il patto formativo, il calendario delle lezioni e le istruzioni dettagliate per l’accesso in sicurezza ai locali della scuola.

Come per gli esami estivi gli alunni potranno accedere alle aule solo dopo la misurazione della temperatura, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento fisico.

“Per la ripresa contiamo di ripartire con tutte le classi il 14 settembre – aggiunge Cristina Ronagnoli – i locali sono stati sanificati secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità e attrezzati con colonnine gel per

l’igiene delle mani, percorsi di camminamento guidati e segnaletiche dedicate. Abbiamo previsto ingressi separati per entrare e uscire dall’edificio scolastico e orari di lezione scaglionati al fine di evitare assembramenti. Manterremo l’obbligo di mascherina e di misurazione della temperatura anche per tutti gli studenti”.

L’accesso ai laboratori professionali avverrà nel rispetto delle regole previste dalla normativa del settore di riferimento, pertanto sono già stati acquistati Dispositivi di Protezione Individuale aggiuntivi quali: visiere, camici monouso, guanti e calzari.

L’infermeria del Santachiara – normalmente dedicata alla visita che il medico competente effettua ogni anno agli allievi prima che accedano ai laboratori professionali – sarà identificata come Aula Covid, per l’isolamento di eventuali casi sospetti.



“Abbiamo cercato di rispondere al meglio alle indicazioni per la riapertura – conclude la direttrice del Centro Santachiara – ma sappiamo bene che questo non basta a evitare il rischio di focolai. Ci vorrà anche un po’ di fortuna! Contiamo sulla collaborazione delle famiglie e dei nostri studenti per poter riprendere con serenità.

D’altra parte non possiamo costruire coscienza collettiva senza partire dalla responsabilità individuale”.