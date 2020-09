Concessionario della Moto Guzzi di Mandello del Lario un nome prestigioso per la fabbricazione di motociclette, un’azienda contrassegnata dall’Aquila voluta da Carlo Guzzi il fondatore

Sergio arriva giovanissimo nella nostra città, studia meccanica industriale in Alessandria, ha seguito fin dall’adolescenza le officine meccaniche, preferendo quelle per le motociclette; impara un buon mestiere, confacente alle esigenze di allora, soprattutto seguendo la propria naturale inclinazione.

La sua abilità sensibilizza le varie conoscenze, è assunto in Fiat per approdare alla Michelin di Spinetta Marengo, ove si ferma per qualche tempo.

Si, proprio per qualche tempo, quello necessario per approfondire le personali tendenze, pur sempre predominante quella per la meccanica, sviluppando, affinando il proprio interesse per i motori.

La prima officina la apre in via Oberdan, un modo per continuare a mantenere i rapporti con il mondo delle due ruote; ha percorso un’infinità di chilometri a tutte le latitudini, ha imparato i comportamenti dei mezzi meccanici, nel contempo ha partecipato a diverse manifestazioni laddove, il mondo della motocicletta, è protagonista, come sulla pista di Morano Po, nelle gare di regolarità, tanto per citare un esempio.

La conoscenza perfetta dei propulsori lo avvicina sempre più a nuove sfaccettature, applica le proprie competenze alla sfera dei voli ove assembla apparati meccanici a deltaplani, nonché velivoli leggeri, con grande soddisfazione personale, accompagnata dagli elogi della specifica committenza.

L’officina non l’abbandona, si trasferisce dapprima in corso Lamarmora, successivamente in via del Castello, nei pressi di corso Monferrato.

La clientela non manca, le stesse Forze dell’Ordine si servono della sua abilità per la riparazione dei loro mezzi.

Sergio è ora in pensione, eppure le pinze non le ha ancora lasciate … Mai le lascerà!

Franco Montaldo