E’ partita in modo soddisfacente la campagna di consegna dei kit per il nuovo servizio di raccolta differenziata, organizzato dal Comune di Dolcedo in collaborazione con Amaie Energia e Servizi srl. “Sono soddisfatto”, dice il Sindaco Giovanni Danio “di queste prime giornate di consegna. Circa 200 persone si sono presentate presso la sala San Domenico, e hanno avuto la pazienza di aspettare non solo per il ritiro del kit, ma anche per ricevere tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei rifiuti e le modalità del nuovo servizio. Chiedo quindi a tutti i cittadini di Dolcedo”, prosegue il Sindaco, “di continuare a prendere il kit e ricevere le informazioni necessarie. Il personale comunale sarà presente fino a sabato 3 ottobre, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle 14:00 alle 18:00,”.

“Come giunta”, conclude il vicesindaco, “siamo felici della forte partecipazione e collaborazione perché i rifiuti non riguardano solo l’Amministrazione o la Politica, ma anche e soprattutto le persone e l’ambiente in cui vivono. Con la raccolta differenziata possiamo ridurre i rifiuti da smaltire a favore non solo di un’economia globale, ma anche e soprattutto di un’economia locale, rendendola più sostenibile per tutti”.

“Vi ricordo quindi che il 1° ottobre cambierà il servizio; perciò venite a ritirare il kit presso la sala San Domenico. Potrete anche ritirare le richieste per l’uso di appositi cassonetti per i pannolini o pannoloni. Concludo”, dice il Sindaco, “ringraziando tutti. Solo insieme faremo la differenza”.