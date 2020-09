Il nostro articolo https://www.oggicronaca.it/2020/09/donna-di-37-anni-nasconde-la-droga-negli-slip-ma-i-carabinieri-la-sgamano-e-la-sequestrano/ ha suscitato qualche ilarità tra tutte quelle persone ignoranti che, evidentemente non sapendo che cavolo fare dal mattino alla sera, criticano, dando gratuitamente dell’ignorante all’estensore dell’articolo (che come per tutti gli articoli non firmati, per legge è riconducibile al Direttore) per l’uso del verbo SGAMARE che, secondo noi, visto il contesto dell’articolo, è quello che riassume meglio il fatto.

Certi commenti sulle pagine del giornale o sui Social sono stati tali che abbiamo deciso di spiegare a tutti gli ignorantoni che il verbo esiste ed è italianissimo, certo è desueto (nel senso che non usa quasi più e qui ve lo spieghiamo perché altrimenti farete polemiche anche su questo vocabolo visto che non sapete cosa significhi) ma è italiano e non lo diciamo noi mai seguenti siti:

Se non basta, invece di criticare, prendete il vostro smartphone e invece di scrivere cazzate, digitate SGAMARE e fatevi una cultura!

Il Direttore