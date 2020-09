Ritmi di vita frenetici, mancanza di tempo o di un’auto e, ovviamente, una moltitudine di impegni: per fortuna, ci viene in aiuto laspesa online! Durante il lockdown relativo alla pandemia di Covid 19 la spesa online si è rivelata, addirittura, una necessità per le categorie a rischio.

Molti supermercati offrono l’opportunità di fare acquisti senza muoversi da casa: sono diverse le insegne e le regioni d’Italia per le quali è attivo il servizio di consegna della spesa a domicilio. Una vera e propria ancora di salvezza, per chi non ha la possibilità di recarsi in un punto vendita fisico e non vuole rinunciare alla qualità. Nelle prossime righe, vedremo l’argomento più da vicino.



Spesa online: come utilizzare il servizio?

Accedendo alla home-page del supermercato online scelto, è in genere facile e veloce verificare i prodotti disponibili e le offerte del momento, non solo per quanto riguarda i prodotti alimentari, ma anche nelle aree tessile, casalinghi e piccoli elettrodomestici. L’assortimento non ha niente da invidiare a quello dei punti vendita con sede fisica, sia in varietà che in quantità. Come in questi ultimi, sono presenti sia gli articoli a marchio sia di altri brand. Ma attenzione: i volantini non sono sempre gli stessi. Le promozioni, quindi, possono differire dal caso reale al negozio virtuale.

Per fare acquisti, bisogna fare il login sullo store online del supermercato. L’operazione richiede qualche minuto e pochi passaggi, ma permette spesso di beneficiare di tante opportunità dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, riservate soltanto agli utenti registrati. Dopo aver sfogliato virtualmente il catalogo di prodotti disponibili, si possono selezionare gli articoli desiderati e inserirli nel carrello, per poi procedere con la scelta della modalità di spedizione più comoda. Vediamole in dettaglio.



Modalità di spedizione

Sotto questo aspetto, sono molte le opzioni offerte dai diversi supermercati. Dalla consegna a domicilio al ritiro direttamente in negozio, in un punto self-service o, dove è possibile, presso la stazione marittima più vicina, per la propria spesa online si può selezionare la soluzione che risulta più consona alle proprie esigenze.

Alcuni supermercati hanno sviluppato anche un’applicazione per lo smartphone, che dà l’opportunità di tenere d’occhio il tracking perfino quando siamo fuori casa, con aggiornamenti in tempo reale. Non siamo obbligati, quindi, a stare davanti al PC per attendere una e-mail o una conferma da parte del dettagliante.



Metodi di pagamento

Come per ogni negozio virtuale, anche il servizio di spesa online prevede diversi metodi di pagamento, dal pagamento anticipato, a quello in contanti, con bancomat o carta alla consegna. Non mancano le possibilità di saldare gli importi appoggiandosi ai circuiti più autorevoli, grazie a carte di credito, prepaid e piattaforme digitali per trasferimenti di denaro.

Sempre a tutela dei consumatori, ogni transazione è gestita in modalità criptata, per una sicurezza ai massimi livelli. Questo consente la trasmissione dei dati dall’acquirente al venditore e viceversa, al fine di evitare una diffusione e un uso improprio da parte di terzi.

Alla luce del nostro esame, possiamo affermare che il servizio di spesa online ha le carte in regola per rendere agevole la vita ai consumatori. Senza trascurare il minimo particolare e con un occhio di riguardo al portafogli.