Domenica difficile, nel Tortonese per Vigili del fuoco, Carabinieri e 118 costretti ad intervenire per due episodi di cronaca che hanno visto protagonisti due uomini.

Il primo sui è verificato nel Comune di Sale dove un pensionato è stato trovato cadavere all’interno della sua abitazione e, secondo la prima sommaria ricostruzione in avanzato stato di decomposizione. I pompieri di Tortona che sono intervenuti in seguito ad una richiesta di una persona hanno dovuto forzare un ingresso e una volta dentro si sono trovati di fronte ad una scena che è sempre meglio evitare con un pensionato ce era deceduto già da qualche tempo.

Quanto sarà il medico legale a stabilirlo. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tortona che stileranno un apposito verbale. Il decesso, secondo la prima sommaria ricostruzione è da attribuire a cause naturali.

Il secondo intervento nel pomeriggio, tra Villalvernia e Pozzolo Formigaro dove un uomo alla guida della propria motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un’automobile.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco di Tortona, sono intervenuti i Carabinieri e l’elisoccorso.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale ma al momento non siamo in grado di fornirvi ulteriori dettagli.

