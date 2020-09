Qual è il ruolo del Neurochirurgo oggi? Inizierà da questa domanda il prossimo appuntamento di Ospedale Incontra che il 30 Settembre alle ore 16.30 vedrà protagonista del “filo diretto” il Dr. Andrea Barbanera, Direttore di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Con l’impiego necessario delle nuove tecnologie e di strumenti molto all’avanguardia, infatti, le attività del Neurochirurgo in sala operatoria ma anche prima e dopo l’intervento sono decisamente cambiate rispetto al passato. L’incontro farà luce proprio su questa evoluzione continua per poi passare a trattare alcune delle principali patologie che interessano il cranio e la colonna vertebrale, come la nevralgia al trigemino o le diverse tipologie di mal di schiena.

Dopo una prima parte più generale sulla funzione della Neurochirurgia e dei suoi specialisti, sui nuovi macchinari utili a migliorare sempre di più la loro precisione e le prestazioni in sala, come la nuova TAC intraoperatoria presentata lo scorso venerdì, il Dr. Barbanera sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: