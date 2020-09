Belle e brave, di un livello qualitativamente superiore e capaci di svariare in molti repertori districandosi tra la musica lirica, classica, leggera, orchestrale e anche altri generi.

Per chi non lo avesse ancora capito parliamo de “Le muse” il gruppo di musiciste composto da sole donne e guidato dal pianista tortonese Andrea Albertini che ieri sera, sabato 5 settembre, nella splendida e suggestiva cornice che cortile dell’Annunziata, nel palco sistemato davanti al caratteristico edificio, hanno dato vita ad un concerto di rara bellezza dedicato ad Ennio Morricone con le più belle musiche del compositore che hanno fatto da colonna sonora a tanti film famosi.

Il concerto era organizzato dal Comune di Tortona nell’ambito delle manifestazioni estive che, anche alla luce delle difficoltà dovute alle norme anti-Covid nessuno avrebbe pensato potessero essere così numerose ma soprattutto di così alto livello come quelle che si sono susseguite nella splendida location dell’Annunziata che ieri sera ha registrato un’elevata partecipazione di pubblico, per un concerto bello, toccante, che ribadisce quanto l’Amministrazione comunale abbia a cuore le manifestazioni culturali di alto livello e l’applauso finale del pubblico è stata la gratificazione più alta soprattutto per l’ensemble musicale che dimostra sempre di più l’alto valore e la grande professionalità e bravura di cui queste donne (e il loro mentore) sono dotate.