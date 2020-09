Spesso capita che i rapporti di lavoro domestico vengano sospesi per una scelta forzata come l’emergenza Covid-19 o dovuta alla lontananza dal luogo di lavoro o per tutelare la salute del datore anziano o con patologie. In questi casi, quanti giorni di ferie matura il lavoratore?

Il lavoratore domestico ha diritto a 26 giorni di ferie per ogni anno di lavoro prestato, indipendentemente dalle mansioni che svolge e dal suo orario settimanale. Pertanto, per ogni mese, il lavoratore maturerà 2,16 giorni di ferie. Questo vale se nel mese in questione ha prestato la sua attività. Se si trova in periodi di sospensione non retribuita, il lavoratore non percepirà il compenso pattuito, non avrà versamenti contributivi e non avrà diritto di maturare TFR e ferie.

Ma quanto costa un giorno di ferie? Il corrispettivo di un giorno di ferie varia in base alla forma contrattuale instaurata. Se il lavoro è in regime di convivenza il datore di lavoro dovrà corrispondere, per ogni giorno di ferie, 1/26 del compenso mensile pattuito, comprensivo dell’importo sostitutivo convenzionale del vitto e alloggio. Se invece si tratta di un contratto a ore, l’importo equivale a 1/6 del compenso settimanale.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91