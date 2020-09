I dati non sono preoccupanti ma era assurdo pensare che Tortona potesse essere immune dall’aumento di malati da Coronavirus malgrado tutte le persone che sono andate in vacanza chissà dove.

L’apertura delle scuole ovviamente non c’entra ancora nulla perché è troppo presto per assistere ad eventuali effetti, ma in soli tre giorni il numero dei malati è aumentato del 50%.

I dati del contagio di oggi, giovedì 17 settembre, infatti, a Tortona, sono i seguenti: 9 persone risultano positive al Covid-19, mentre 24 sono in quarantena.

Lunedì erano 6 le persone positive al Covid-19 per cui l’aumento è del 50%.

Certo i numeri sono molto contenuti ma crediamo che questo piccolo campanello d’allarme non debba essere sottovalutato per cui approfittiamo della grande e capillare diffusione che ha il nostro giornale per ricordare a tutti i tortonesi di continuare a rispettare le norme come hanno fatto finora che permettono di considerare Tortona una piccola oasi fortunata: cioé distanziamento sociale, mascherina nei luoghi al chiuso o all’aperto in caso di assembramenti e soprattutto pulizia, disinfettarsi le mani dove toccano tutti gli altri perché poi ci tocchiamo il viso e il contagio è assicurato.

Soprattutto ci permettiamo di ricordare una cosa: GLI ASCENSORI grande potenziale pericolo di trasmissione del virus. SEMPRE LA MASCHERINA IN ASCENSORE! Non dimenticatelo!