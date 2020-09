A 87 anni c’è chi sta a casa pieno di dolori alle ossa e chi invece, riesce ancora ad andare per funghi, non solo, ma si perde, passa la notte in mezzo ai boschi e viene ritrovato il mattino successivo, per fortuna, in buone condizioni.

La storia a lieto fine, grazie ad un Vigile del Fuoco di Tortona, che lo ha ritrovato in una radura durante le ricerche, è iniziata ieri pomeriggio, mercoledì 16 settembre, quando un pensionato della veneranda età di 87 anni, residente in val Curone, decide di andare da solo, a raccogliere funghi nei boschi di Fabbrica e di raggiungere la frazione Caldirola dove sa che ci sono i funghi migliori.

L’uomo però si perde nei boschi e alle 8 di sera, quando è già buio e i familiari non lo vedono rientrare a casa danno l’allarme. A quel punto in val Curone scatta una vera e propria mobilitazione, con i Vigili del fuoco che danno disposizioni alle squadre di volontari giunte sul posto composte da Croce Rossa, Ranger di Arquata, nucleo cinofili Vigili del Fuoco, Protezione Civile e altri.

La mobilitazione è proseguita per tutta notte e alle prime luci dell’alba l’uomo è stato avvistato e salvato da un pompiere. E’ stato trasferito all’ospedale di Tortona per i controlli del caso ma le sue condizioni erano buone.

