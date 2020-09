Ricerca per:

“Il contributo ottenuto è la prova del grande lavoro svolto anche durante il periodo della chiusura da parte del personale della Biblioteca e dell’Ufficio Cultura. Grazie a queste risorse riusciremo, da un lato, a dare un aiuto economico alle librerie locali, dall’altro, a rinnovare i titoli a disposizione della cittadinanza. Stiamo predisponendo la lista dei possibili acquisiti, dando priorità alla narrativa per ragazzi e alla saggistica”, spiega l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

La Città di Imperia è risultata tra i beneficiari del bando del Ministero dei Beni Culturali destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Il contributo ottenuto (10 mila euro) sarà utilizzato per incrementare le collezioni bibliografiche della Biblioteca Civica. Le risorse saranno interamente spese nelle librerie cittadine, duramente colpite anch’esse nel corso del lockdown.