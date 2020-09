È stata una domenica davvero importante e quella di ieri 27 settembre in una Tortona quasi “normale” con tanta gente come non si vedeva da parecchio tempo ovviamente tutti nel rispetto delle norme anti Covid con tutte le persone che indossavano la mascherina e tenevano le distanze.

Sono stati diversi gli eventi che si sono svolti in città ieri in occasione di Cantrà e Catanaj, la tradizionale fiera delle anticaglie che dopo la pausa di aprile é finalmente ritornata prepotentemente in auge per un’edizione che, come sempre, ha richiamato tantissima gente.

Scrupolose e rigorose le norme anti- Covid disposte dal Comune di Tortona e praticamente dal 99% delle persone che si sono riversate in via Emilia e avevano praticamente tutte la mascherina e quindi tutto si è svolto nel migliore dei modi così come si è svolto all’interno del Museo Orsi dove si svolgeva una mostra di orologi, con distanziamento sociale e mascherina.

Insomma un’organizzazione perfetta da parte del Comune di Tortona che ha dimostrato come sia possibile organizzare eventi e manifestazioni malgrado questo maledetto virus che continua a tampinarci e a creare problemi nella vita sociale.

Ieri Tortona ha detto che si può andare avanti, che è possibile e bisogna continuare in questa direzione e se tutti e tengono la mascherina, rispettano le distanze, e osservano i comportamenti virtuosi come il lavaggio continuo delle mani anche con gel e disinfettanti, la vita può continuare quasi normalmente com’ era prima del Covid.

Di seguito altre immagini della giornata di ieri.