Chi ha letto i suoi libri sa che parliamo di una scrittrice e una disegnatrice di talento, molto poliedrica che sa destreggiarsi tra la fantascienza, fumetti, stile drammatico e comico in un susseguirsi di cambiamenti che sorprendono il lettore.

Parliamo ovviamente di Patrizia Riello Pera, che presenta il suo ultimo libro: “François va in barca”con l’avvocato François Bouvier che torna a farci divertire con una nuova avventura: una gita in barca fuori stagione, nelle acque gelide del mare in cui ovviamente lui e il consuocero René Cardin saranno costretti a fare il bagno!

Tra dinamiche grottesche e battute esilararanti, il lettore si sente sempre come in una rimpatriata tra amici, guardando con affetto a questo simpatico professionista, che ci distrae dai nostri problemi quotidiani mentre affronta con apparente leggerezza la sua impegnativa esistenza.

Con la tecnica del fumetto, l’autrice riesce a farci leggere tutto d’un fiato le sue opere e, una volta terminata la lettura, sembra quasi di aver trovato la chiave per contrastare gli ostacoli che, inevitabilmente, troviamo nel nostro percorso di vita.

Oltre che nelle edicole e nei maggori ibookstore il libro si può acquistare anche direttamente dall'autrice che in questo caso sarà autografato

Biografia

Patrizia Riello Pera è nata a Padova nel 1969. Ha esordito come scrittrice nel 1987 e come fumettista nel 2014. Ha conseguito numerosi riconoscimenti, fra i quali: la nomina di Accademico Benemerito dall’Accademia Ferdinandea di Catania, dall’Universum Academy Switzerland/International University of Peace la Laurea Honoris Causa in Letteratura, la Laurea Honoris Causa in Arte Grafica, il Premio al Merito Culturale, la nomina ad Accademico Onorario, la Laurea Honoris Causa in Informatica, il Trofeo della Pace e la Laurea Honoris Causa in lingue e Letterature Straniere, dall’Associazione Culturale Versilia Club ha ricevuto l’attestato di Autore Illuminato Benemerito della Cultura. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di racconti e romanzi, pubblicati da diversi editori (Milano – Roma – Viterbo – Perugia – Torino).

