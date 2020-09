La scorsa settimana avevamo già dato notizia dello svolgimento del Pop Song Contest, in data 27 e 28 agosto [https://www.oggicronaca.it/2020/08/la-cantautrice-lisa-panetta-partecipera-al-pop-song-contest-di-giulia-quaranta-provenzano]. Oggi dunque i risultati delle due serate di performance canore che hanno rispettivamente avuto inizio alle ore 20, terminando alle ore 23 e alle ore 20.45, concludendosi alle ore 23.30 – la prima serata svoltasi al centro commerciale Piazzale alla Valle di Mendrisio, la seconda in Via Campo Sportivo a causa del maltempo.

A vincere i ticinesi-uruguayani fratelli Taddei, Dana (voce) e Romeo (alla chitarra) mentre al secondo posto si è classificata la catalana Aurora Battle. La talentuosa Lisa Panetta, da noi presentata di recente [https://www.oggicronaca.it/2020/08/la-giovane-cantautrice-lisa-panetta-si-presenta-col-suo-inedito-petali-di-un-fiore], pur non salendo sul podio e quindi non aggiudicatasi le selezioni settembrine di Amici di Maria De Filippi, si è comunque fatta largamente onore.

Da subito propensa a portare il brano “Petali di un fiore” [https://youtu.be/Z9BA4IaBFow], solo all’ultimo la cantautrice di Cadorago ha deciso invece di esibirsi cantando un altro suo inedito intitolato “Uguali”. Il pezzo scelto – spiega la Panetta – per la sua profondità, in quanto testimone e veicolo di un messaggio importante.

È proprio la ventenne ad affermate <<Questo testo parla dell’evidenza per cui sulla Terra continuano ad esserci lotte e guerre, e del fatto che purtroppo i sogni di alcune persone non si realizzino. Va da sé come in esso è stato trattato altresì delle, ancora troppe, “Differenze che distruggono lo sfondo, sento notizie pesanti che fan da sottofondo” (…)>>. E poi Lisa spiega che, per lei, al contrario “Ogni persona è un secondo, Siamo anime libere parte dello stesso mondo”, terminando con l’esplicitare “Se potessi cancellare la storia, terrei solo la pace come unica vittoria”.

Ma che Lisa Panetta sia una ragazza sorprendente ormai non ci stupisce più molto visto che, nonostante la giovane età, l’abbiamo conosciuta nientemeno che quale vincitrice del premio speciale al Concorso Albiate In-canto. A seguito di tale occasione la registrazione, in collaborazione con MusicandoLaVita – il cui presidente è il produttore nonché arrangiatore e paroliere Michele Pittoni, di “Petali di un fiore” appunto.

Infine la sorridente cantante ha ricordato pure la sua partecipazione al Festival dei Talenti, alla manifestazione Cantabrianza, alle selezioni di X Factor e a Tú sí que vales benché – abbia in ultimo ammesso che – molto più forte è stata l’emozione (e un poco di ansia) a doversi esibire su un palco con davanti oltre 200 persone. Esperienza che, tuttavia, Lisa ci dice consigliare di sicuro a qualsiasi artista.

Giulia Quaranta Provenzano