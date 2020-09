Il problema delle tante persone costretti a rimanere in fila sotto il sole cocente davanti all’Ufficio postale di Piazza Roma a Tortona era noto e, nei giorni scorsi, la Confartigianato aveva installato a sue spese un gazebo che però riusciva a fare ombra soltanto a poche persone mentre le altre rimanevano al sole.

Insomma, un problema risolto a metà, ma per fortuna, a Tortona esistono ancora persone che hanno a cuore la salute degli altri e così, nella giornata di ieri Andrea Bani titolare del Gran Bar Bardoneschi in via Emilia sotto i portici Frascaroli e Laura Forlino, titolare della Degusteria Forlino in piazzetta De Amicis dietro il Duomo hanno deciso di correre in soccorso degli clienti che rimanevano al sole e di tasca propria hanno acquisito e installato un gazebo che consentirà a tutti clienti in coda alle poste di ripararsi da sole e in caso di maltempo, anche dalla pioggia.

Un grazie quindi a questi due generosi tortonesi che rappresentano un esempio per tutti.