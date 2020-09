Un guasto all’acquedotto di Tortona in strada Virgo Potens, in prossimità della rotonda per Vho, si è verificato questa mattina, mercoledì 30 settembre, e ha costretto gli addetti di Gestione Acqua a sospenderne l’erogazione per provvedere a riparare la perdita.

“Stiamo facendo tutto il possibile – dicono gli addetti – speriamo di ripristinare il flusso dell’acqua potabile già verso le 14, forse anche prima.”